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موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات

01:45 م الخميس 17 يوليو 2025
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    استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري
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    استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري
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    سيدات الأهلى ومسار 1_Easy-Resize.com (1)
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    سيدات الزمالك
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    سيدات الزمالك
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    مباراة سيدات الزمالك والجونة
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    مباراة سيدات الزمالك والجونة
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كتبت-هند عواد:

أجريت قرعة الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026، منذ قليل، وأسفرت عن إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في الجولتين الـ12 من الدور الأول، والـ29 من الدور الثاني.

ويشارك في الموسم الجديد من الدوري المصري للسيدات 2025-2026، 17 فريقا، وهم: رع، البنك الأهلي، زد، وادي دجلة، الزمالك، مودرن سبورت، المصري، الجونة، الأهلي، SAK، الطيران، إنبي، اتحاد بسيون، مسار، بالم هيلز، المقاولون العرب، بيراميدز.

ويبدأ الأهلي مشواره في الدوري المصري 2025-2026، بمواجهة الطيران على أرضه، فيما يواجه الزمالك بالم هيلز على أرضه.

جدير بالذكر أن مسار حقق لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي والثاني على التوالي، فيما توج الأهلي بكأس مصر.

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الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك سيدات الدوري المصري للسيدات
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