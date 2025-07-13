لاعبة كرة قدم تشارك في تدريبات فريقها وهي حامل

كتبت-هند عواد:

في أبريل الماضي، أعلن نادي تشارلتون أثليتيك لكرة القدم سيدات، حمل لاعبته كارلا همفري، ومنذ تلك الفترة غابت لاعبة وسط ليفربول السابقة عن تدريبات الفريق.

وشارك كارلا من جديد في التدريبات، أمس الجمعة، لكن هذه المرة وطفلها في بطنها، ونشرت كارلا صورتها من المران عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "استمتعتُ كثيرًا بالعودة هذا الأسبوع للمشاركة في فترة ما قبل الموسم مع الفريق، في مثل هذا الوقت من الأسبوع الماضي، شعرتُ ببعض الحزن لفكرة بدء فترة ما قبل الموسم مجددًا وعدم قدرتي على الخروج والاستمتاع بلعب كرة القدم مع الفتيات كما كنتُ أتطلع إليه دائمًا".

وأضاف: "لكنني استمتعتُ كثيرًا بقدرتي على القيام بتمارين الإحماء والجري (وإن كان أبطأ) والتدريبات الفنية مع الفريق، بالإضافة إلى بعض التمارين الرياضية، أنا ممتنة جدًا لوجود زملائي في الفريق وأعضاء فريق العمل الداعمين لي".

وكان نادي تشارلتون أثليتيك أعلن، حمل لاعبته صاحبة الـ28 عاما، في أبريل الماضي، لكنها غابت عن الفريق من أكتوبر 2024، بسبب إصابة في الركبة تطلبت جراحة، ومنذ ذلك الحين، أصبحت همفري حاملًا، مما اضطرها إلى تعليق مسيرتها الكروية مؤقتًا، ومن المقرر أن تضع مولودها في أكتوبر 2025.

وتقضي كارلا موسمها الثاني مع نادي تشارلتون أثليتيك بعد انضمامها من ليفربول في صيف 2023، وشاركت همفري في 26 مباراة مع فريق أديكس في بطولة باركليز للسيدات، وسجلت هدفين، واختيرت همفري كأفضل لاعبة في تشارلتون أثليتيك لموسم 2023/2024.