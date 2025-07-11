كتبت – هند عواد:

شهد الموسم الأول للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك تعاقب ثلاثة مدربين على قيادته، كان من بينهم مدرب سابق في النادي الأهلي.

واستهل الفريق مشواره تحت قيادة عادل حسين، الذي تولى المهمة مع بداية تأسيس الفريق خلال الموسم المنصرم. وتمكن الزمالك تحت قيادته من احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، لكنه ودّع بطولة كأس مصر من الدور الأول.

ومع نهاية موسم 2024-2025، وهو الأول للفريق في المسابقات النسائية، رحل عادل حسين عن تدريب الزمالك، ليخلفه محمد عزت، الذي لم يستمر في منصبه سوى شهر واحد فقط.

وأعلن عزت استقالته بعد فترة وجيزة من توليه المسؤولية، وذلك عقب فسخ شركة الكرة تعاقدها مع نادي الزمالك.

مدرب الأهلي يتولى تدريب سيدات الزمالك

في تطور مفاجئ، تولى علي السعيد، مدرب فريق 2006 لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي سابقًا، تدريب فريق سيدات الزمالك، بعد استقالة محمد عزت.

وكان السعيد قد أنهى الموسم مع فريق الأهلي 2006 في المركز الثاني بالدوري، ثم انتقل لتدريب إنبي، قبل أن يعتذر عن استكمال المهمة بعد أقل من أسبوع، ويتولى قيادة سيدات الزمالك رسميًا.

اقرأ أيضًا:

أول حوار مع أحمد إبراهيم المتسبب في انضمام شيكابالا إلى الزمالك

قال لنا عايز رأسي مرفوعة".. لاعب الزمالك السابق يكشف كواليس اعتزال حازم إمام