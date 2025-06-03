إيمان خليف تثير الجدل من جديد.. اختبار جنس ومنعها من بطولة

كتبت-هند عواد:

عادت قضية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف للساحة الرياضية من جديد، بعد بيان من الاتحاد العالمي للملاكمة بشأن فرض اختبار جنس إلزامي على جميع الملاكمين واختصاص إيمان بالذكر.

وخلال أولمبياد باريس 2024، توجت إيمان خليف بالميدالية الذهبية، إلا أنها واجهت عدة اتهامات بشأن أهليتها الجنسية.

الاتحاد الدولي للملاكمة يقع في الخطأ

ذكر موقع سكاي سبورتس، أن الاتحاد العالمي للملاكمة فرض اختبار جنس إلزامي على جميع الملاكمين؛ مشيرا إلى أن إيمان خليف لن تتمكن من المنافسة حتى تخضع للاختبار؛ ويقول الاتحاد العالمي للملاكمة إن سياسة الجنس والعمر والوزن مصممة لضمان "سلامة جميع المشاركين وتوفير مستوى تنافسي متكافئ للرجال والنساء".

اعتذار سريعا من الاتحاد الدولي للملاكمة

اعتذر الاتحاد الدولي للملاكمة لنظيره الجزائري، عن ذكر اسم إيمان خليف في إعلانه عن فرض اختبار الجنس الإلزامي على الملاكمين في جميع مسابقاته.

وقال رئيس الاتحاد بوريس فان دير فورست في رسالة نشرها الاتحاد الجزائري: "أنا أكتب إليكم جميعا شخصيا لتقديم اعتذار رسمي وصادق عن هذا والاعتراف بأن خصوصيتها كان ينبغي أن تحظى بالحماية، آمل التواصل معك شخصيًا أن نظهر احترامنا الحقيقي لك ولرياضيينك".

منع إيمان خليف من المشاركة في كأس أيندهوفن

وفقا لقرار الاتحاد الدولي للملاكمة، لن يتمكن أي ملاكم من المنافسة في أي بطولة، دون الخضوع للاختبار، وبنءً عليه تم إخطار الاتحاد الجزائري للملاكمة بأن إيمان خليف لن تشارك في كأس أيندهوفن للملاكمة الشهر المقبل، أو أي حدث عالمي للملاكمة، حتى يتم إجراء هذا الاختبار.

وجاء في الرسالة: "لا يجوز لإيمان خليف المشاركة في فئة السيدات في كأس آيندهوفن للملاكمة، في الفترة من 5 إلى 10 يونيو 2025 وأي حدث عالمي للملاكمة حتى تخضع إيمان خليف لفحص الجنس الجيني وفقًا لقواعد وإجراءات الاختبار العالمية للملاكمة".

ما هو الاختبار الذي يمنع إيمان خيف من المشاركة في كأس أيندهوفن؟

يجري جميع الملاكمين، اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الذي ستستخدمه منظمة الملاكمة العالمية جنس المولود عند الولادة، في هذا الاختبار، المادة الوراثية التي يتم البحث عنها هي جين SRY، ويوجد جين SRY دائمًا تقريبًا على الكروموسوم Y، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد الخصائص الجنسية الذكرية.

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