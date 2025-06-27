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يضم أجمل لاعبة في العالم.. وضع منتخب سويسرا قبل يورو السيدات 2025

04:53 م الجمعة 27 يونيو 2025
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    ليا لاعبة منتخب سويسرا
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    أليشيا ليمان لاعبة يوفنتوس
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    أليشيا ليمان لاعبة منتخب سويسرا6
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    أليشيا ليمان لاعبة منتخب سويسرا5
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    أليشيا ليمان لاعبة منتخب سويسرا3
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    أليشيا ليمان لاعبة منتخب سويسرا2
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    أليشيا ليمان لاعبة منتخب سويسرا1
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    أليشيا ليمان لاعبة منتخب سويسرا7
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    أليشيا ليمان لاعبة منتخب سويسرا9
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كتبت-هند عواد:

تنطلق بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025، خلال الفترة من 2 لـ27 يوليو المقبل، وتستضيف سويسرا البطولة التي تقام بمشاركة 16 منتخبا، بينهم منتخب البلد المضيف.

وتعرض منتخب سويسرا لصدمة أثناء استعداده للبطولة، بإصابة رامونا باخمان بتمزق في الرباط الصليبي في ركبتها اليسرى، وتعتبر رامونا من أبرز لاعبات المنتخب، إذ أنها شاركت في 153 مباراة دولية وسجلت 60 هدفًا للمنتخب الوطني.

وتغيب لاعبة خط الوسط لارا مارتي هي الأخرى عن البطولة بعد تعرضها لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وقبل المباراة الودية التي خاضها الفريق ضد جمهورية التشيك في 26 يونيو، لم يحقق أي فوز في ثماني مباريات، وودع دوري الأمم الأوروبية.

ويمثل الدفاع مشكلة أخرى محتملة، إذ أن المدربة السويدية بيا سوندهاج، لا تملك خيارات واسعة، ولديها لوانا بوهلر (توتنهام)، وفيولا كاليجاريس (يوفنتوس)، ونادين ريسن (آينتراخت فرانكفورت)، وهن لم يشاركن بكثافة مع أنديتهن في النصف الثاني من الموسم.

وتولت بيا المهمة في يناير 2024، وتمتلك المدربة خبرة كبيرة، إذ أنها قادت البرازيل في كأس العالم الأخيرة، وبعدها تولت تدريب منتخبها الوطني في بطولة أوروبا المقامة على أرضها، وبعد عامٍ ونصف، تحوّلت النشوةُ الأولية إلى خيبة أمل، وحققت سبعة انتصاراتٍ في 18 مباراة، كان أبرزها فوزٌ واحدٌ فقط بنتيجة 2-1 في أكتوبر على منتخب فرنسا.

ويضم منتخب سويسرا واحدة من أبرز اللاعبات في كرة القدم، وهي أليشيا ليمان لاعبة يوفنتوس حاليا و أستون فيلا سابقا، وتلقب بـ"أكثر لاعبة كرة قدم جاذبية في العالم" و "أجمل لاعبة في العالم".

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بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025 سويسرا منتخب سويسرا للسيدات أليشيا ليمان
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