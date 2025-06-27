غزل المحلة يعلن تكوين فريق كرة قدم نسائية

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي، تكوين فريق كرة قدم نسائية، للمشاركة في المسابقات المحلية بداية من الموسم المقبل.

وبدأت الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك في تكوين فرق نسائية، بعد قرار الاتحادين الدولي والأفريقي، بضرورة وجود فريق سيدات، للمشاركة في المسابقات الأفريقية.

وتوج مسار بلقب الدوري المصري الممتاز للسيدات 2024-2025، للمرة الثانية على التوالي، فيما فاز الأهلي بأول لقب في مسيرته وهو كأس مصر.

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