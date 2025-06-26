شادي محمد يروج لصفقة الأهلي الجديدة

كتبت-هند عواد:

روج شادي محمد مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لصفقة الفريق الأول لكرة القدم النسائية الجديدة.

ونشر شادي محمد صورة لاعبة ترتدي قميص الأهلي ووضع رمزا تعبيريا على وجهها، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب: "مرحبا، إلى العائلة الحمراء".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي تعاقد مع إيمان حسن مدافعة الهلال وأبها السعودي سابقا، وذلك لمدة موسمين.

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