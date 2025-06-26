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شادي محمد يروج لصفقة الأهلي الجديدة

04:09 م الخميس 26 يونيو 2025
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    شادي محمد يروج لصفقة الأهلي الجديدة_Easy-Resize.com (1)
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    شادي محمد يروج لصفقة الجديدة 1_Easy-Resize.com
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    شادي محمد لاعب الأهلي السابق
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    شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية في النادي الأهلي
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    وتعرض كذلك محمد شادي لاعب الأهلي والمنتخب السابق لعملية سرقة خلال تواجده في مدينة شرم الشيخ.
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    شادي محمد قائد الأهلي
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كتبت-هند عواد:

روج شادي محمد مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لصفقة الفريق الأول لكرة القدم النسائية الجديدة.

ونشر شادي محمد صورة لاعبة ترتدي قميص الأهلي ووضع رمزا تعبيريا على وجهها، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب: "مرحبا، إلى العائلة الحمراء".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي تعاقد مع إيمان حسن مدافعة الهلال وأبها السعودي سابقا، وذلك لمدة موسمين.

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شادي محمد الأهلي صفقة الأهلي الجديدة كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي
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