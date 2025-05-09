قبل الجولة الأخيرة.. جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

تقام الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة النهائية بالدوري المصري للسيدات، عصر اليوم الجمعة، وتشهد 5 مباريات بينها لقاء الأهلي ومسار.

وحسم مسار لقب الدوري المصري للسيدات للمرة الثانية على التوالي، قبل الجولة النهائية، بالفوز على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الماضية.

وحصد مسار الدوري بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، يليه الأهلي برصيد 65 نقطة، وفي المركز الثالث وادي دجلة برصيد 60 نقطة، أما الزمالك جاء في المركز الرابع برصيد 53 نقطة.

وجاءت مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

الأهلي - مسار

زد - مودرن سبورت

المعادي واليخت - بيراميدز

وادي دجلة - البنك الأهلي

الزمالك - المقاولون العرب

ترتيب الدوري المصري للسيدات

جاء ترتيب المجموعة الحاسمة بالدوري المصري للسيدات قبل الجولة الأخيرة، كالآتي:

مسار - 70

الأهلي - 65

وادي دجلة - 60

الزمالك - 53

البنك الأهلي - 44

مودرن سبورت - 41

زد - 39

المقاولون العرب - 35

بيراميدز - 20

المعادي واليخت - 17

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