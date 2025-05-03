"الموسم الأول بمشاركة القطبين".. سيدات مسار يتوّجن بالدوري المصري للموسم الثاني تواليًا

كتب - نهى خورشيد:

نجح فريق مسار لكرة القدم النسائية في التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على نظيراتهن الزمالك بهدف دون رد، في الجولة الثامنة من مرحلة الحسم.

وسجّلت أليسيا أوجيبي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 43، بعد استغلالها خطأ دفاعي من الزمالك، لتقود فريقها إلى لقب تاريخي جديد.

بهذا الفوز، رفع مسار رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن منافسه الأهلي، ليضمن التتويج رسميًا قبل جولة واحدة من ختام الموسم.

وبهذا الإنجاز، يضيف الفريق لقبه الثاني بعد نسخة 2023-2024، التي تُوج فيها على حساب وادي دجلة.

والجديد بالذكر أن الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز للسيدات شهد لأول مرة مشاركة عدد كبير من الفرق الجديدة وعلى رأسهم الأهلى والزمالك.