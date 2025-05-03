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الأهلي يفاوض هدافة الزمالك.. وهذا موقف اللاعبة

02:07 م السبت 03 مايو 2025
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    ميرال خضر رفقة سالميزي لاعبة الزمالك
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    سالميزي لاعبة الزمالك من مباراة بيراميدز (1)
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    سالميزي لاعبة الزمالك
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    سالميزي لاعبة الزمالك تصل إلى ملعب المباراة_1
  • عرض 8 صورة
    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
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    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
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    سالميزي لاعبة الزمالك من مباراة الاتحاد
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كتبت-هند عواد:

يسعى مسؤولو النادي الأهلي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم النسائية، بالتفاوض مع ياتوندي اتنوكي فاچوبي "سليمزي بالير" لاعبة الزمالك، تمهيدا لضمها خلال الانتقالات المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وتعتبر سليمزي بالير هدافة الزمالك خلال الموسم الحالي بـ24 هدفا، وفي المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري المصري، بعد ثنائي مسار أليس وساندرين، جانيت لاعبة البنك ولاعبة زد أجو.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب الأهلي، تواصل مع سليمزي بالير، خلال الأيام الماضية، للتفاوض معها للانضمام إلى الفريق، وأخطرت اللاعبة مدرب الأهلي، بأن تعاقدها مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم".

وأضاف: "إلا أن اللاعبة أخبرته بأنه تفضل خوض تجربة احتراف بالموسم المقبل، قد تكون الدوري السعودي".

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 62 نقطة.

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