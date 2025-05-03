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موعد مباراة الأهلي وسبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة السلة

10:00 ص السبت 03 مايو 2025
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    سيدات الأهلي لكرة السلة
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    سيدات الأهلي لكرة السلة2
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    تمارة نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي لكرة السلة1
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة السلة النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة سبورتنج، مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس مصر 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي وسبورتنج في نهائي كأس مصر لسلة سيدات

تواجه سيدات الأهلي سبورتنج، في السابعة مساء اليوم السبت 3 مايو، في إطار منافسات نهائي كأس مصر لكرة السلة 2024-2025.

وتأهلت سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة، بعد الفوز على الصيد بنتيجة 79-54، فيما تأهلت سيدات سبورتنج بالفوز على هليوبوليس بنتيجة 77-72.

جدير بالذكر أن سيدات الأهلي حققنا لقب النسخة الماضية، بالفوز على سبورتنج في ذلك الوقت، بنتيجة 93-84.

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كرة السلة النسائية النادي الأهلي سبورتنج موعد مباراة الأهلي وسبورتنج
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