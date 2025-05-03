موعد مباراة الأهلي وسبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة السلة
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كتبت-هند عواد:
يستعد الفريق الأول لكرة السلة النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة سبورتنج، مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس مصر 2024-2025.
موعد مباراة الأهلي وسبورتنج في نهائي كأس مصر لسلة سيدات
تواجه سيدات الأهلي سبورتنج، في السابعة مساء اليوم السبت 3 مايو، في إطار منافسات نهائي كأس مصر لكرة السلة 2024-2025.
وتأهلت سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة، بعد الفوز على الصيد بنتيجة 79-54، فيما تأهلت سيدات سبورتنج بالفوز على هليوبوليس بنتيجة 77-72.
جدير بالذكر أن سيدات الأهلي حققنا لقب النسخة الماضية، بالفوز على سبورتنج في ذلك الوقت، بنتيجة 93-84.
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