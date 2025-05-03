صراع الدوري المصري للسيدات.. هل يهدي الزمالك الأهلي فرصة التتويج؟

كتبت-هند عواد:

تعود منافسات الدوري المصري للسيدات 2024-2025، اليوم السبت 3 مارس 2025، بإقامة مباريات الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية لحسم الفائز باللقب.

ويمكن أن يسدل الستار عن الفائز بلقب الدوري المصري للسيدات، اليوم، إذ يتصدر مسار الذي يواجه الزمالك، جدول ترتيب المسابقة، برصيد 67 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي الوصيف.

هل يهدي الزمالك الأهلي لقب الدوري؟

يمكن أن يتسبب الزمالك في تتويج سيدات الأهلي بأول نسخة يشارك فيها بالدوري المصري للسيدات، إذ أنه في حالة فوزه على مسار، يتأجل حسم اللقب إلى الجولة التاسعة والأخيرة التي يواجه فيها الأهلي مسار.

يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، ضيفا على مسار، في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري للسيدات، ومن جانبه يواجه الأهلي مودرن سبورت

وفي حالة فوز الزمالك على مسار، مع فوز الأهلي على مودرن سبورت، يتقلص الفارق بين مسار حامل اللقب والأهلي الحديث، إلى نقطتين، بالتالي يصبح بشرط الفوز على مسار في الجولة الأخيرة.

ويمكن لمسار التتويج بالدوري المصري للسيدات، للمرة الثانية في تاريخه، في حالة الفوز على الزمالك، إذ أنه في هذه الحالة يصل إلى النقطة 70.

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