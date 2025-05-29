وفاة لاعبة وادي دجلة بعد صراع مع السرطان

كتب - نهى خورشيد

أعلنت نشوي شرابي المدير الفني السابق لمنتخب مصر للسيدات، ومساعد مدرب الفريق النسائي بنادي الزمالك حالياً، وفاة مي عامر لاعبة وادي دجلة.

وكتبت نشوى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أنا لله وأنا إليه راجعون البقاء والدوام لله مي عامر في ذمة الله.. ربنا يرحمك يارب ويجعل تعبك كله في ميزان حسناتك يارب أرجوا الدعاء لها".

وكانت نشوي طالبت متابعيها في وقت سابق بالدعاء لمي بالشفاء:"اللهم إنَّها صبره على البلاء فلم تزلزل، فامنحها درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب، فإنك القائل «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب»".

وأضافت :"اللهم يا باسط اليدين بالعطايا يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعا، يا حنان يا منان يا رب يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد أعطي مي عامر، من خير ما أعطيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عطاء ما له من نفاذ، أمين يارب".

وفي سياق متصل، كشف بدر حامد خلال الأيام الماضية التشكيل الفني الجديد لجهاز سيدات الزمالك والذي ضم، نشوى شرابي مساعداً للمدير الفني، محمود خميس مساعداً، ياقوت فاروق مدرباً لحراس المرمى، سيف الدين خالد مديراً إدارياً، وإيمان جمال طبيبة للفريق.