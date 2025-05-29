كتبت-هند عواد:

روت أشرقت عادل لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس انتقالها إلى الفريق في أكتوبر الماضي 2024، من السكة الحديد.

وساهمت أشرقت عادل في تحقيق أول بطولة في تاريخ فريق السيدات بالنادي الأهلي، بتسجيلها الهدف الوحيد في شباك وادي دجلة بنهائي كأس مصر.

وقالت أشرقت صاحبة الـ16 عاما في تصريحات خاصة لمصراوي: "المكالمة الأولى تلقيتها من كابتن شادي محمد، وكنت سأوقع لفريق آخر، لكنني غادرت الجلسة وأخبرتهم برغبتي في الانتقال إلى الأهلي".

وأضاف: "بعدها حدثت المفاوضات وتواصل كابتن شادي مع إدارة النادي وتمت الصفقة، أنا أشجع الأهلي منذ صغري، وسعادتي بالهدف الذي سجلته في نهائي الكأس لأنها أول بطولة للنادي".

واختتمت أشرقت: "وصورتي مع كابتن شادي محمد أثناء التوقيع للأهلي أحسن صورة في حياتي، وكلام الكابتن معي ودعمه لي، وكل شيء اختلف منذ انتقالي إلى الأهلي، الجماهير "تنجم" أي حد له علاقة بالنادي".

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