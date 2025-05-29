كتبت-هند عواد:

كشفت أشرقت عادل لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، كواليس الساعات الأخيرة قبل نهائي كأس مصر ضد وادي دجلة.

وسجلت أشرقت هدف الأهلي الوحيد في اللقاء، ليتوج الأحمر باللقب الأول في مسيرته، وتصبح الأولى صاحبة أول هدف في أول نهائي للأهلي.

وقالت صاحبة الـ16 عاما في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم أكن أعلم أنني سأكون في قائمة المباراة، لكن تملكني إحساسا بأنني سأسجل وبدأت التسخين منذ الدقيقة 70 حتى الدقيقة 95، والجميع كان يرى أنني سأسجل".

وأضافت: "المدير ديميرتي أخبرني أنه يثق في قدراتي ولا توجد مشكلة إذا أهدرت أي كرة، وكابتن شادي محمد أخبرني أن ألعب الكرة السهلة أو أحصل على ركلة جزاء، وفي تلك المباراة كانت المرة الأولى التي أطلب فيها الكرة، عادة ما أفضل استخلاص الكرة بنفس والمرور من المنافس".

واختتمت: "عندما لعبت لولو الكرة لي، فكرت في تصرفين، الأول أنني أراوغ حارسة المرمى أو ألعب السهل، وفضلت الحل الثاني لأنني خفت من المخاطرة، وبعد الهدف لم أستوعب أنني أحقق شيئا أحلم به منذ زمن، في البداية تمنيت لعب نصف النهائي وبالفعل حدث وبعدها لعبت النهائي وحصدت أول بطولة للأهلي، وقبل أن أنزل إلى الملعب، أخبرت صديقتي أنني سأسجل واحتفل مع الجماهير".

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