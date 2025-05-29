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بسبب منشور.. لجنة الحكام تحيل المحكمة مروة المغربي إلى التحقيق

03:34 م الخميس 29 مايو 2025
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    المحكمة مروة المغربي
  • عرض 3 صورة
    مروة المغربي
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كتبت-هند عواد:

قررت الشؤون القانونية في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة محكمة الساحة مروة المغربي "التابعة لمنطقة الدقهلية"، إلى الحقيق.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "قرار إحالة مروة المغربي إلى التحقيق بسبب تصرف بدر منها تجاه محكمات ولجنة الحكام الرئيسية، عقب مباراتي نصف نهائي كأس مصر للسيدات، وهجومها على الثنائي بعد القرار".

وأضاف المصدر: "هجوم مروة المغربي على لجنة الحكام وأكثر من محكمة من مناطق الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، كان في منشور على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد استبعادها من مباريات كأس مصر".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، توج بطلا لكأس مصر موسم 2024-25، بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف.

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مروة المغربي المحكمة مروة المغربي
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