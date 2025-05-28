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منتخب مصر للسيدات يودع بطولة "باكو 2025" على يد هولندا

12:08 ص الأربعاء 28 مايو 2025

منتخب مصر للسيدات سلة 3ضد3

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القاهرة - مصراوي

ودع منتخب مصر للسيدات في كرة السلة 3×3 بطولة "باكو 2025" المؤهلة لكأس العالم، بعد خسارته في نصف النهائي أمام منتخب هولندا بنتيجة 21-10، ضمن المنافسات التي أقيمت في باكو عاصمة أذربيجان.

وشارك في البطولة منتخب مصر المكون من أربع لاعبات وهن: رنيم الجداوي، نادين سلعاوي، هالة شعراوي، ونورهان فؤاد.

وكان مشوار منتخب مصر في التصفيات قويا، حيث حقق الفوز في أولى مبارياته على الفلبين بنتيجة 21-19، تلاها فوز مثير على النمسا 21-20، ثم تغلب على اليابان في ربع النهائي بنتيجة 20-19، قبل أن يتوقف حلم التأهل بالخسارة أمام هولندا في نصف النهائي.

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منتخب مصر للسيدات
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