منتخب مصر للسيدات يودع بطولة "باكو 2025" على يد هولندا

القاهرة - مصراوي

ودع منتخب مصر للسيدات في كرة السلة 3×3 بطولة "باكو 2025" المؤهلة لكأس العالم، بعد خسارته في نصف النهائي أمام منتخب هولندا بنتيجة 21-10، ضمن المنافسات التي أقيمت في باكو عاصمة أذربيجان.

وشارك في البطولة منتخب مصر المكون من أربع لاعبات وهن: رنيم الجداوي، نادين سلعاوي، هالة شعراوي، ونورهان فؤاد.

وكان مشوار منتخب مصر في التصفيات قويا، حيث حقق الفوز في أولى مبارياته على الفلبين بنتيجة 21-19، تلاها فوز مثير على النمسا 21-20، ثم تغلب على اليابان في ربع النهائي بنتيجة 20-19، قبل أن يتوقف حلم التأهل بالخسارة أمام هولندا في نصف النهائي.