مدرب الزمالك لمصراوي: "نسعى للفوز بالدوري والنادي قلعة كبيرة"

كتبت-هند عواد:

كشف محمد عزت المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طموحاته مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد عزت في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن شاء نسعى للفوز بالدوري المصري للسيدات الموسم المقبل، الزمالك قلعة كبيرة".

وأضاف: "حاليا نعمل على التعاقد مع لاعبات جدد، والتفاوض مع اللاعبات اللاتي انتهت عقودهن مع الفريق، لكن الأمر سيحسم بعد عيد الأضحى".

وأعلن الزمالك التعاقد مع محمد عزت لتولي تدريب الفريق، خلفا لعادل حسين الذي رحل بنهاية الموسم.

وأنهى الزمالك موسمه الأول في الدوري المصري للسيدات، في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، وودع كأس مصر من دور ربع النهائي.

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