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"المشاركة في أفريقيا".. أول تعليق لمحمد عزت مدرب سيدات الزمالك الجديد

07:18 م الثلاثاء 27 مايو 2025
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    محمد عزت مدرب سيدات الزمالك الجديد
  • عرض 3 صورة
    محمد عزت مدرب سيدات الزمالك الجديد
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كتبت-هند عواد:

علق محمد عزت المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، على توليه تدريب الفريق، مشيرا إلى أنه يشعر بالسعادة والفخر.

وقال محمد عزت في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "الزمالك قلعة كبيرة ومليئة بالنجوم، وجئت للعمل لتحقيق طموحات النادي في هذا الملف، أسعى لمواصلة العمل المتميز الذي بدأ الموسم الماضي في أول ظهور لفريق الزمالك في مسابقات الكرة النسائية".

وأضاف: "الاستراتيجية الموضوعة تهدف إلى المنافسة على مسابقة الدوري الممتاز والفوز بها، إضافة إلى كأس مصر، بجانب مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، العمل خلال الفترة المقبلة سيتمثل في الحفاظ على قوام الفريق، إضافة إلى التعاقد مع لاعبات أجانب على مستوى متميز".

واختتم محمد عزت قائلاً: "سنبدأ العمل وتجمع الفريق بعد إجازة عيد الأضحى، وبعدها ستنطلق فترة الإعداد للموسم الجديد".

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محمد عزت مدرب سيدات الزمالك الجديد كرة القدم النسائية بنادي الزمالك محمد عزت مدرب سيدات الزمالك
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