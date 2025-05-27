رسميا.. الزمالك يعلن مدرب فريق السيدات الجديد

كتبت-هند عواد:

أعلن بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، تعيين محمد عزت مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم النسائية، خلفا لعادل حسين الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق.

وقال بدر حامد في تصريحات عبر المركز الإعلامي، إنه عقد جلسة مع المدير الفني الجديد للترتيب والتنسيق للفترة المقبلة.

وأشار حامد إلى أنه تم الاستقرار على باقي أفراد الجهاز المعاون، والذي يضم كل من، نشوى شرابي مساعداً للمدير الفني، محمود خميس مساعداً، ياقوت فاروق مدرباً لحراس المرمى، سيف الدين خالد مديراً إدارياً، وإيمان جمال طبيبة للفريق.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، موسمه الأول في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 56 نقطة، فيما ودع كأس مصر من دور ربع النهائي.

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