كتبت-هند عواد:

استقر وادي دجلة على رحيل الجنوب أفريقية شيلين يوستن مدربة الفريق الأول لكرة القدم بالنسائية، عقب خسارة لقب كأس مصر للسيدات بالهزيمة من الأهلي.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "شيلين يوستن ستغادر القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، بعدما استقر النادي على رحيلها وعدم تجديد التعاقد معها، على أن يتم اختيار مدير فني جديد لفريق السيدات".

وأضاف: "ودعت شيلين يوستن لاعبات الفريق بعد مباراة الأهلي أمس، تمهيدا لعودتها إلى بلادها".

وكانت شيلين يوستن أول مدربة أجنبية تتولى تدريب فريق مصري، قبل موسمين، إلا أنها لم تحقق أي بطولة مع الفريق.

وفي الموسم الأول لشيلين يوستن، احتل دجلة حامل اللقب المركز الثاني في الدوري المصري، وخسر كأس مصر بالهزيمة من مسار بنتيجة 4-2، فيما لم يلعب السوبر، وفي الموسم الثاني والحالي احتل دجلة المركز الثالث في الدوري وخسر كأس مصر من الأهلي.

وخسر وادي دجلة لقب كأس مصر بالهزيمة من الأهلي بهدف نظيف أحرزته أشرقت عادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بالوقت الإضافي الثاني.

وتعاقد وادي دجلة مع شيلين، في نوفمبر 2023 لمدة عام واحد، قبل أن يمدد التعاقد معها لموسم إضافي، وقالت شيلين في تصريح سابق لمصراوي: "قررت في الموسم الثاني أنني أرغب في التمديد لأنني أحب النادي وأحب القيم التي يمثلونها وأحب اللاعبات، بالنسبة لي لم يكن من المنطقي الاستقالة على الرغم من أنني تلقيت عروضًا، ولكن مرة أخرى من المهم جدًا بالنسبة لي إنهاء ما بدأته وعندما أتيت إلى هنا قلت إننا نريد مواصلة سلسلة الانتصارات".

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