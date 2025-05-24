كتبت-هند عواد:

انطلقت النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا للسيدات في سبتمبر الماضي، بمشاركة 72 فريقيا، وتمكن الثنائي أرسنال وبرشلونة من الوصول إلى النهائي.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وأرسنال، في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب "خوسيه ألفالادي" في لشبونة البرتغالية.

وتسعى سيدات أرسنال، للفوز باللقب الثاني من دوري أبطال أوروبا، بعد نسخة 2007 عندما توجن على حساب أوميا، وتأهل الفريق إلى النهائي عقب الفوز على ريال مدريد في ربع النهائي ثم الفوز على أولمبيك ليون في نصف النهائي.

فيما تدخل سيدات برشلونة وهن حاملات اللقب، ويبحثن عن اللقب الثالث على التوالي والرابع في آخر 5 سنوات، وخسر الفريق مباراة وحيدة فقط بالمسابقة هذا الموسم من مانشستر سيتي في دور المجموعات، بنتيجة 2-0.

مكافأة دوري أبطال أوروبا

سيحصل الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا على 350 ألف يورو (ما يقرب من 20 مليون جنيه مصري)، وهو المبلغ الذي حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمباراة النهائية.

ويحصل الفريق الوصيف على مكافأة قدرها 200 ألف يورو، وكل من وصل إلى ربع النهائي حصل على 160 ألف يورو، فيما حصلت الفرق التي وصلت إلى نصف النهائي على مبلغ 180 ألف دولار.

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