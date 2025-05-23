كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي نظيره وادي دجلة، عصر اليوم الجمعة، في نهائي كأس مصر للسيدات 2024-25.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

يلتقي الأهلي ووادي دجلة، في الرابعة عصر اليوم على ملعب ستاد الترسانة، في إطار منافسات نهائي كأس مصر للسيدات.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على مسار بركلات الترجيح 4-1، فيما تأهل وادي دجلة بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي ووادي دجلة بالتعادل؟

وفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، يتم لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل.

ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، في حالة انتهاء الوقت الإضافي هو الآخر بالتعادل بين الأهلي ووادي دجلة.

ويرتدي وادي دجلة الزي التقليدي المكون من القميص الأصفر والشورت الأسود، فيما يرتدي الأهلي الزي الاحتياطي مخالفا للزي الأصلي للأول..

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