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موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في نهائي كأس مصر للسيدات

10:05 ص الجمعة 23 مايو 2025
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    شاريتي لاعبة الأهلي من لقاء وادي دجلة_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي لخوض أول نهائي في تاريخه، منذ تدشين الفريق في بداية الموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

تقام مباراة الأهلي ووادي دجلة في الرابعة عصر اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الترسانة، في إطار منافسات نهائي كأس مصر للسيدات 2024-25.

ويشارك الأهلي في أول نهائي بتاريخه، كما يبحث عن أولى بطولاته، بعدما خسر لقب الدوري المصري، عقب صراع مع مسار الذي حسم اللقب في النهائي بفارق نقطة وحيدة.

ومن جانبه، يبحث وادي دجلة هو الآخر الذي حصد لقب الدوري المصري 13 مرة سابقة، عن لقب غائب منذ عامين.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى النهائي بعد الفوز على مسار بركلات الترجيح، فيما تأهل الزمالك بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

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