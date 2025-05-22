تعمل في الأهلي.. استبعاد حكم نهائي كأس مصر للسيدات

كتبت-هند عواد:

استبعدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سهام فؤاد الحكم المساعد الثاني من مباراة الأهلي ووادي دجلة في نهائي كأس مصر للسيدات.

وكانت الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن تعيين شاهندة المغربي حكما لمباراة الأهلي ودجلة، ويعاونها آمال حسن مساعد أول وسهام فؤاد مساعد ثاني، فيما تأتي نورا سمير كحكم رابع.

وكشف مصدر مطلع لمصراوي سبب استبعاد سهام فؤاد، قائلا: "استبعاد سهام فؤاد من اللقاء بسبب عملها في إحدى أكاديميات النادي الأهلي، الذي يعتبر أحد طرفي اللقاء".

ويلتقي الأهلي ووادي دجلة، في الرابعة عصر غدا الجمعة، على ملعب ستاد الترسانة، في نهائي كأس مصر للسيدات.

وتأهل الأهلي إلى النهائي عقب الفوز على مسار بركلات الترجيح 4-1، فيما تأهل وادي دجلة بالفوز على زد بهدف نظيف.

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