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مصدر لمصراوي: "إنبي يفسخ تعاقده مع 13 لاعبة"

04:08 م الخميس 22 مايو 2025

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كتبت-هند عواد:

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي إنبي بقيادة محمود خليل "شيكو"، تغييرا شاملا على صفوف الفريق.

وقال مصدر مطلع لمصراوي، إن إنبي فسخ تعاقده من 13 لاعبة من أصل 18 لاعبة، فيما لم يبقى سوى 5 لاعبات فقط في الفريق.

وأضاف المصدر: "إنبي قرر فسخ تعاقده مع اللاعبات، بهدف التطوير استعدادا للموسم المقبل، كما أجرى الفريق اختبارات اليوم الأربعاء لضم لاعبات للفريق الأول، على أن تكون اختبارات الناشئات غدا الخميس".

واحتل فريق سيدات إنبي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط"، بالدوري المصري للسيدات، برصيد 16 نقطة.

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كرة القدم النسائية نادي إنبي محمود خليل
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