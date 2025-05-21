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سبب رحيل عادل حسين عن تدريب سيدات الزمالك لكرة القدم

07:29 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    سيدات الزمالك ضد مسار (2)
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    سيدات الزمالك ضد مسار (3)
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    مباراة سيدات الزمالك والجونة
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    مباراة سيدات الزمالك والجونة
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    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 10 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 10 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 10 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 10 صورة
    فريق سيدات الزمالك
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كتب - نهى خورشيد

قدم عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي الزمالك، باعتذار رسمي عن عدم استمراره في منصبه، وهو ما تم قبوله من قبل إدارة القلعة البيضاء بالتنسيق مع قطاع الكرة.

وكشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالنادي، في تصريحات للمركز الإعلامي، أن قرار الرحيل جاء بناءً على رغبة المدرب نفسه، دون وجود أي خلافات داخلية، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطرفين اتسمت بالاحترام والتقدير طوال فترة التعاون.

وأضاف حامد أن إدارة النادي وافقت على الاعتذار المقدم من عادل حسين، مع توجيه الشكر له على الجهد الذي بذله مع الفريق خلال المرحلة الماضية، متمنيًا له التوفيق في خطوته القادمة على المستوى المهني.

وأتم حديثه قائلاً أن الإدارة تبحث في الوقت الحالي لاختيار مدير فني جديد لقيادة فريق السيدات، ومن المنتظر الإعلان عن اسمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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فريق كرة القدم للسيدات بالزمالك الزمالك عادل حسين نادي الزمالك
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