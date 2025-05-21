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سأظل مشجعا للنادي.. مدرب سيدات الزمالك يعلن استقالته

02:01 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    فدوى عصام وعادل حسين على طريقة زيزو وشيكابالا
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    فدوى عصام لاعبة الزمالك وعادل حسين مدرب الفريق
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    عادل حسين مدرب الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك
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    عادل حسين مدرب الزمالك يصل إلى ملعب المباراة
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كتبت-هند عواد:

أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، التقدم باستقالته من تدريب الفريق.

وكتب عادل حسين عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أتقدم بخالص الشكر لإدارة نادي الزمالك على منحي فرصة العمل داخل هذا الكيان الكبير خلال عام كامل، كان لي الشرف في تأسيس قطاع الكرة النسائية بالنادي، ونجحنا في تحقيق مركز متقدم في الدوري وهو إنجاز أفتخر به كثيرا".

عادل حسين يعلن رحيله عن الزمالك

وأضاف: "وبعد تفكير طويل، قررت التقدم باستقالتي، على أن يكون اليوم هو آخر يوم لي في العمل. أؤكد أنني سأظل دائما مشجعًا وفيا لنادي الزمالك، وإن شاء الله تكون لنا عودة في المستقبل.كل التوفيق للنادي ولكل من تشرفت بالعمل معهم".

وفي الظهور الأول للزمالك بالدوري المصري للسيدات، أنهى الفريق الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، فيما ودع كأس مصر من ربع النهائي بالهزيمة من زد.

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