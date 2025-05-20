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اعتراض الأهلي ووادي دجلة على ملعب وتوقيت نهائي كأس مصر للسيدات

06:18 م الثلاثاء 20 مايو 2025
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    الاتحاد المصري يخطر الأهلي ووادي دجلة بموعد نهائي كأس مصر
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    احتفال لاعبات الأهلي بالتأهل إلى نهائي كأس مصر
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    فوز الأهلي على مسار
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كتبت-هند عواد:

نشبت أزمة حول ملعب وتوقيت مباراة نهائي كأس مصر للسيدات، بين الأهلي ووادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة 23 مايو الحالي.
وقال مصدر لمصراوي، إن إدارتي الأهلي ووداي دجلة أبلغا الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتراضهما على ملعب وتوقيت اللقاء، وطالبا بضرورة تغييره.
وأخطر الاتحاد المصري الأهلي ووادي دجلة، بإقامة مباراة نهائي كأس مصر، في الرابعة عصر يوم الجمعة 23 مايو، على ملعب نادي الإعلاميين.
وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، عقب الفوز على مسار بركلات الترجيح 4-1، فيما تأهلت سيدات وادي دجلة عقب الفوز على زد بهدف نظيف.

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كأس مصر للسيدات سيدات الأهلي سيدات وادي دجلة
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