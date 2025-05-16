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سيدات وادي دجلة يتأهلن لنهائي كأس مصر على حساب زد

09:31 م الجمعة 16 مايو 2025
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  • عرض 5 صورة
    مباراة وادي دجلة وزد
  • عرض 5 صورة
    مباراة وادي دجلة وزد
  • عرض 5 صورة
    مباراة وادي دجلة وزد
  • عرض 5 صورة
    مباراة وادي دجلة وزد
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كتب - نهى خورشيد

حجز فريق وادي دجلة مقعده في نهائي كأس مصر للكرة النسائية، بعدما فاز على نظيره زد بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بأقدام جيفيتى ليمنح الدجلاوية بطاقة العبور إلى النهائي.

وكان وادي دجلة قد بلغ نصف النهائي بعد إقصاء البنك الأهلي بهدف نظيف، فيما جاء تأهل زد على حساب الزمالك، بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل، قبل أن يحسمها زد بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وعلى الجانب الآخر، تمكن الأهلي من بلوغ النهائي عقب فوزه على مسار بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

يذكر أن سيدات وادي دجلة خسران لقب كأس مصر العام الماضي، بعد الهزيمة في النهائي من أمام مسار بنتيجة 4-2.

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سيدات وادي دجلة يتأهلن لنهائي كأس مصر سيدات وادي دجلة يفزن على زد مباراة سيدات وادي دجلة وزد
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