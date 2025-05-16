كتب - نهى خورشيد

أسقط الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلى نظيراتهن في مسار "حامل اللقب" لأول مرة في مواجهات الفريقين، بعد فوزه اليوم الجمعة بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وكان اللقاء انتهى بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتحتكم المباراة إلى ضربات الترجيح والتي حسمت لصالح سيدات الأحمر.

وبهذه النتيجة يتأهل الفريق الكروي بالقلعة الحمراء، إلى نهائي بطولة كأس مصر للسيدات، ليضرب موعداً مع وادي دجلة بعد فوزهن قبل قليل على نظيراتهن في زد بهدف نظيف.

والجدير بالذكر أن سيدات مسار حققن الفوز على الأهلى في لقاء الدور الأول بثلاثية لهدف، فيما انتهت المباراة الثانية بينهما بالتعادل 1-1.