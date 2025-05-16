مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي

الفتح

- -
18:55

الهلال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

التعاون

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يبحث عن الفوز الأول ضد مسار

01:26 م الجمعة 16 مايو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مباراة مسار والأهلي_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي9
  • عرض 11 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي_18
  • عرض 11 صورة
    عهد طارق لاعبة مسار
  • عرض 11 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار6
  • عرض 11 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار من مباراة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    مهيرة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يسعى الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لإلحاق الهزيمة الأولى بسيدات مسار، خلال المباراة التي تجمعهما عصر اليوم في نصف نهائي كأس مصر.

ويستضيف الأهلي نظيره مسار، في الرابعة والنصف عصر اليوم، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر للسيدات.

وتعد هذه المباراة الثالثة التي تجمع بين الأهلي ومسار، منذ تدشين الفريق الأول مع انطلاقة الموسم الحالي.

ولم يحقق الأهلي أي فوز على مسار، خلال مباراتين جمعتهما في الدوري المصري، إذ أنه خسر الأولى بنتيجة 3-1، وكانت هذه الهزيمة الأولى والوحيدة التي يتعرض لها الأحمر، ثم تعادل في الثانية إيجابيا 1-1.

ويشارك الأهلي في كأس مصر للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، بعد تأسيس الفريق في بداية الموسم الحالي، عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بضرورة وجود فريق سيدات للحصول على الرخصة الأفريقي.

فيما يدخل مسار المباراة بحثا عن التأهل إلى النهائي، للحفاظ على لقبه الذي توج به العام الماضي بالفوز على دجلة 4-2، وبحثا عن الثنائية للمرة الثانية على التوالي.

اقرأ أيضًا:

كيف رد الأهلي والزمالك على قرارات لجنة الاستئناف بشأن عقوبة القمة؟

لاعب الأهلي يحتفل بخطوبته (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ومسار نصف نهائي كأس مصر سيدات الأهلي سيدات مسار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان