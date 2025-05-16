الأهلي يبحث عن الفوز الأول ضد مسار

كتبت-هند عواد:

يسعى الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لإلحاق الهزيمة الأولى بسيدات مسار، خلال المباراة التي تجمعهما عصر اليوم في نصف نهائي كأس مصر.

ويستضيف الأهلي نظيره مسار، في الرابعة والنصف عصر اليوم، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر للسيدات.

وتعد هذه المباراة الثالثة التي تجمع بين الأهلي ومسار، منذ تدشين الفريق الأول مع انطلاقة الموسم الحالي.

ولم يحقق الأهلي أي فوز على مسار، خلال مباراتين جمعتهما في الدوري المصري، إذ أنه خسر الأولى بنتيجة 3-1، وكانت هذه الهزيمة الأولى والوحيدة التي يتعرض لها الأحمر، ثم تعادل في الثانية إيجابيا 1-1.

ويشارك الأهلي في كأس مصر للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، بعد تأسيس الفريق في بداية الموسم الحالي، عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بضرورة وجود فريق سيدات للحصول على الرخصة الأفريقي.

فيما يدخل مسار المباراة بحثا عن التأهل إلى النهائي، للحفاظ على لقبه الذي توج به العام الماضي بالفوز على دجلة 4-2، وبحثا عن الثنائية للمرة الثانية على التوالي.

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