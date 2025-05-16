ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي ومسار بالتعادل؟

كتبت-هند عواد:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، نظيره مسار في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، على ملعب النادي بالتجمع الخامس، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويواجه الفائز من مباراة اليوم بين الأهلي ومسار، الفائز من مباراة وادي دجلة وزد، في نهائي كأس مصر للسيدات.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي من مباراة الأهلي ومسار بالتعادل الإيجابي أو السلبي، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح بشكل مباشرة، دون لعب وقت إضافي.

ويشارك الأهلي في كأس مصر للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، بعد تأسيس الفريق في بداية الموسم الحالي، عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بضرورة وجود فريق سيدات للحصول على الرخصة الأفريقي.

فيما يدخل مسار المباراة بحثا عن التأهل إلى النهائي، للحفاظ على لقبه الذي توج به العام الماضي بالفوز على دجلة 4-2، وبحثا عن الثنائية للمرة الثانية على التوالي.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر عقب الفوز على المعادي واليخت بنتيجة 9-0، فيما تأهل مسار بعد انسحاب مودرن سبورت، الذي تلقى 6 أهداف في أول 15 دقيقة.

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