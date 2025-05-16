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موعد مباراة الأهلي ومسار في نصف نهائي كأس مصر للسيدات

10:41 ص الجمعة 16 مايو 2025
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    مهيرة علي
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    مهيرة علي لاعبة مسار6
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    مهيرة لاعبة مسار من مباراة اتحاد بسيون_20
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    مهيرة علي لاعبة مسار1
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    منة طارق لاعبة الأهلي
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    منة طارق لاعبة الأهلي_18
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    منة طارق لاعبة الأهلي
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي لمواجهة سيدات مسار، عصر اليوم في نصف نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ومسار

تقام مباراة الأهلي ومسار في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، على ملعب النادي الأهلي بالتجمع الخامس، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وتنقل مباراة الأهلي ومسار في نصف نهائي كأس مصر، على قنوات أون تايم سبورت.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي ومسار الفائز من لقاء زد ووادي دجلة، في نهائي كأس مصر للسيدات.

ويشارك الأهلي في كأس مصر للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، بعد تأسيس الفريق في بداية الموسم الحالي، عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بضرورة وجود فريق سيدات للحصول على الرخصة الأفريقي.

فيما يدخل مسار المباراة بحثا عن التأهل إلى النهائي، للحفاظ على لقبه الذي توج به العام الماضي بالفوز على دجلة 4-2، وبحثا عن الثنائية للمرة الثانية على التوالي.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر عقب الفوز على المعادي واليخت بنتيجة 9-0، فيما تأهل مسار بعد انسحاب مودرن سبورت، الذي تلقى 6 أهداف في أول 15 دقيقة.

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الأهلي ومسار كأس مصر للسيدات موعد مباراة الأهلي ومسار
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