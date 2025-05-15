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رسالة الخطيب لـ سيدات سلة الأهلي بعد تتويجهن بدوري السوبر

10:02 م الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 4 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 4 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
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كتب - نهى خورشيد

وجّه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تهنئة خاصة إلى فريق سيدات كرة السلة بعد التتويج بلقب دوري السوبر، معرباً عن فخره الشديد بالأداء المميز والمستوى الفني العالي الذي قدمته اللاعبات على مدار البطولة.

وأشاد الخطيب بالروح التى تحلت بها اللاعبات طوال الموسم، وكان ناتجها تحقيق الرباعية بعد حصد ألقاب دوري المرتبط، وكأس مصر، والسوبر المحلي، وأخيراً دوري السوبر.

وأكد رئيس القلعة الحمراء أن الرباعية لم تأت من فراغ، بل كانت نتيجة التخطيط المستمر والعمل الجماعي، والتطور الواضح في قطاع النشاط الرياضي بالنادي.

كما وجّه تحية خاصة لجماهير الأهلي، وأنهم دائماً شريك رئيسي في تحقيق الانتصارات والبطولات، كونهم عاملاً مهماً في تحفيز اللاعبين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإنجازات تزيد من مسؤولية الفريق النسائي في الحفاظ على المكانة التي يستحقها الأهلي.

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الأهلى سيدات سلة الأهلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى دوري سوبر السلة كرة السلة
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