الأهلي يبحث عن أول بطولة.. مواجهات نصف نهائي كأس مصر للسيدات

كتبت-هند عواد:

تنطلق منافسات كأس نصف مصر للسيدات، غدا الجمعة 16 مايو، ويشهد الدور مواجهات قوية تضم ديربي بين الأهلي ومسار.

مباريات نصف نهائي كأس مصر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي نظيره مسار، في الرابعة والنصف عصر غدا الجمعة، فيما يحل وادي دجلة ضيفا على زد في نفس التوقيت.

ويبحث الأهلي على أول بطولة في مسيرته، بعد خسارة الدوري المصري لصالح مسار، فيما يسعى الأخير للاحتفاظ باللقب الذي حصده العام الماضي بالفوز على وادي دجلة بنتيجة 4-2.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر، عقب الفوز على المعادي واليخت بنتيجة 9-0، فيما تأهلت سيدات مسار بعد انسحاب مودرن سبورت عقب استقبال شباكهن 6 أهداف في 15 دقيقة.

وتأهل فريق وادي دجلة بالفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، فيما جاء تأهل زد على حساب الزمالك، بعدما حسم الأول اللقاء بركلات الترجيح 4-3.

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