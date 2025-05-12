"الأهلي تواصل معي".. لاعب ولفرهامبتون يروي كواليس أيامه الأولى في إنجلترا

كتب - محمد القرش:

روى اللاعب المصري، هشام صفي الدين، كواليس أيامه الأولى في إنجلترا بعد الانضمام إلى فريق ولفرهامبتون من أجل قضاء فترة معايشة.

وقال هشام في تصريحات خاصة "لمصراوي": "عند وصولي مطار لندن وجدت مسؤولي ولفرهامبتون في استقبالي، ثم وصلت إلى السكن وطلبوا مني الاستراحة لمدة يومين قبل نزول التمرينات، لكني صممت المشاركة بعد يوم".

وأضاف: "المدرب لا يتحدث معي أثناء التدريب سوى قليلا بسبب عدم اتقاني الإنجليزية، وبعد الانتهاء من المران يأتي بالمترجم للحديث عن بعض الأمور في التدريبات ويشجعني".

وأوضح: "الفرق كبير جدا بين التدريبات في إنجلترا ومصر، هناك الرتم أسرع وأقوى، لكن موهبة اللاعبين مثل المصريين لا يوجد فارق".

واختتم: "هناك بعض المسؤولين في النادي الأهلي تحدثوا معي من أجل الانضمام للفريق حال عدت من إنجلترا".

ولعب هشام صفي الدين لنادي فاركو تحت 18 عاما قبل السفر لإنجلترا وقضاء فترة معايشة، بعد متابعه خاصة من النادي الإنجليزي.

ويخوض اللاعب المصري فترة معايشة مع فريق ولفرهامبتون تحت 19 عاما لمدة 19 يوما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا