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"الحرية".. استقبال بعثة منتخب فلسطين للسيدات في النرويج بالهتافات (فيديو)

02:38 م السبت 05 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

وصل منتخب فلسطين الأول لكرة القدم النسائية، إلى العاصمة النرويجية أوسلو، استعدادا لمواجهة فاليرينا وديا، مساء غدا الأحد.

وتهدف هذه المباراة إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الدور الذي تلعبه الرياضة في إيصال الرسائل الإنسانية والتضامنية إلى العالم.

واستقبل مجموعة من المشجعين، بعثة منتخب فلسطين، وهم يهتفون "الحرية لفلسطين.. الحرية لفلسطين"، كذلك طاقم من سفارة دولة فلسطين بالنرويج، وعدد من ممثلي الجالية الفلسطينية هناك.

واستضاف عدد من أعضاء البرلمان النرويجي، بعثة المنتخب في مقر البرلمان، ورحبوا وأعربوا عن تضامنهم العميق مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين دعمهم المتواصل للقضية وحق شعبها في الحرية.

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بعثة منتخب مصر منتخب فلسطين للسيدات النرويج
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