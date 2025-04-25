كاف يشيد بـ حارسة منتخب مصر للصالات فرح سمير (فيديو)

كتبت-هند عواد:

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بـ حارسة مرمى منتخب مصر للصالات ووادي دجلة فرح سمير.

ونشر حساب كاف، مقطع فيديو لأبرز تصديات فرح سمير في مباراة أنجولا، وكتب: "تصديات رائعة لحارسة مرمى المنتخب المصري فرح سمير".

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وخسر منتخب مصر النسائي للصالات من أنجولا، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى في كأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للصالات، في المغرب، خلال الفترة من 24 أبريل حتى يوم 30 من الشهر ذاته، بمشاركة 9 منتخبات.

ويشارك منتخب مصر للصالات في أمم أفريقيا، ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلا أنجولا وكينيا.

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