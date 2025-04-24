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رغم نفي المدرب.. الأهلي يبحث عن بديل ديميتري

01:21 م الخميس 24 أبريل 2025
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    الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    ديميتري لوبوف مدرب سيدات الأهلي لكرة القدم
  • عرض 5 صورة
    ديميتري لوبوف
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كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي، مصير الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي.

وقال المصدر: "لجنة التخطيط في الأهلي أوصت بالبحث عن بديل للفرنسي ديميتري لوبوف، لقيادة الفريق في الموسم المقبل".

ومن جانبه، رد ديميتري وقال لمصراوي: "عقدي مع الأهلي مدته 3 سنوات، وحاليا أنا مستمر مع الفريق".

وفي يولي الماضي، أعلن الأهلي التعاقد مع الفرنسي ديميتري لوبوف، لقيادة فريق السيدات لمدة ثلاث سنوات، بالتزامن مع تأسيس فريق لكرة القدم النسائية، بناءً على توصية الاتحاد الدولي "فيفا" لحصول على الأندية على الرخصة.

ويحتل فريق سيدات الأهلي، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 62 نقطة، من 20 فوز وتعادلين وهزيمة وحيدة، كما تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس مصر، ليضرب موعدا مع مسار.

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