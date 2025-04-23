تحصيل حاصل.. الأهلي يواجه الزمالك في دوري السيدات لكرة اليد

كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري كرة اليد

تقام مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وحسم فريق الأهلي لكرة اليد سيدات، بطولة الدوري، في المباراة الماضية بالفوز على الشمس 30-18، للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه.

وتعد مباراة الزمالك بمثابة تحصيل حاصل، وتتسلم لاعبات الأهلي لكرة اليد بقيادة نصرة عيد عبدالملك، درع الدوري والميداليات.

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