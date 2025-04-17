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هل يرحل مدرب سيدات زد بنهاية الموسم؟.. مصدر يجيب

03:42 م الخميس 17 أبريل 2025
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    محمود خلف مدرب زد (2)
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    محمود خلف مدرب زد للسيدات (1)
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كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي، حقيقة إقالة محمود محمد "خلف" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي زد، مع نهاية الموسم الحالي.

وانتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، تشير إلى أن مدرب زد سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، بسبب تراجع النتائج.

وقال المصدر: "ما يتم تداوله غير صحيح ومحمود خلف مستمرا مع الفريق ولا نية لرحيلة، فمجلس الإدارة يمنحه الثقة الكاملة".

ويحتل زد المركز السابع في جدول ترتيب المرحلة النهائية من الدوري المصري للسيدات، برصيد 38 نقطة، من فوز في 12 مباراة والتعادل في مباراتين والهزيمة في 9 مباريات.

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محمود خلف زد سيدات زد حقيقة رحيل مدرب سيدات زد
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