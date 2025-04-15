"11 بطاقة وخناقة شوارع".. مصراوي يكشف أحداث مباراة زد والبنك الأهلي بدوري السيدات

كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مطلع، كواليس الأزمة التي نشبت في مباراة زد والبنك الأهلي بدوري السيدات، ووصلت إلى اشتباكات بين اللاعبات.

وفاز زد على البنك الأهلي، بنتيجة 4-3، في إطار منافسات الجولة الـ7 من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "حتى الدقيقة 75، زد كان متقدما بنتيجة 4-1، وبعدها حصل محمود محمود "خلف" مدرب زد على الإنذار الثاني ثم الطرد، وذلك بسبب نزوله إلى أرض الملعب وقت إصابة حارسة الفريق عزة الفولي التي سقطت وفقدت الوعي بعد تدخل لاعبة البنك".

وأضاف: "بعدها سجل البنك الأهلي الهدف الثاني، وتعرضت إحدى لاعبات زد للطرد، ليسجل البنك الهدف الثالث، ونشبت بعدها مشادة بين جانيت لاعبة البنك وأجو لاعبة زد، ليتعرضا للطرد".

واختتم المصدر: "انتهت المباراة بفوز زد على البنك بنتيجة 4-3، لتبدأ "الخناقة"، وقامت جانيت بالنزول إلى الملعب في طريقها إلى يارا صبري لاعبة زد (صاحبة واقعة دلفي عندما أصيبت بارتجاج في المخ)، فتدخلت اللاعبات".

وأشهرت الحكم 11 بطاقات ملونة خلال المباراة، 6 بطاقات صفراء للاعبات زد والبنك، 5 بطاقات حمراء لمدرب زد وأخصائي البنك الأهلي ولاعبات الثنائي.

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