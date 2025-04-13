ميتو وشروق وأيسل وتقى.. فتيات الزمالك يهيمنّ على جوائز إفريقيا للطائرة

كتب - نهى خورشيد

واصل فريق سيدات الزمالك لكرة الطائرة تألقه القاري، بعدما توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الثالثة على التوالي بفوزه على الأهلي (3-1) في النهائي الذي أقيم بنيجيريا.

ولم تقتصر إنجازات الأبيض على التتويج باللقب، بل اكتسحت لاعبات الزمالك الجوائز الفردية:

مريم متولي (ميتو) حصلت على جائزة أفضل لاعبة وأفضل مركز 4 في البطولة.

شروق فؤاد توجت بجائزة أفضل معدة.

أيسل نديم نالت لقب أفضل ليبرو.

تقى مدحت حصدت جائزة أفضل لاعبة في مركز 2.

وأشرفت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على رئاسة البعثة، بينما قاد الفريق فنيًا المدرب أحمد فتحي ومساعدوه.

والجدير بالذكر أن سيدات الطائرة للفارس الأبيض حافظن على اللقب للموسم الثالث على التوالي، بعدما توج بالنسختين الماضيتين.