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سيدات الزمالك يواصلن الهيمنة ويتوجن ببطولة إفريقيا للطائرة للمرة الثالثة توالياً

08:11 م الأحد 13 أبريل 2025
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    سيدات الزمالك
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كتب - نهى خورشيد

حقق فريق سيدات الزمالك لقب بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم بنيجيريا.

وجاءت نتائج الأشواط: 29-27 لصالح الزمالك، 25-22 للأهلي، ثم 25-20 و25-22 للزمالك، ليحسم اللقب لصالحه.

وقادت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة الزمالك، بعثة الفريق، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة أحمد فتحي.

وحافظ الفارس الأبيض على لقبه للموسم الثالث على التوالي، بعدما توج بالنسختين الماضيتين.

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سيدات الزمالك للطائرة بطولة إفريقيا للطائرة سيدات الزمالك يفزن على الأهلي في الطائرة
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