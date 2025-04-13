نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للسيدات

حققت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا ًمن مصر، فوزاً علي اللاعبة ليزا أيتكين المصنفة السادسة والستون عالمياً من إسكتلندا بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-2 ، 11-3 ، 11-5

ونستعرض هنا نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025 للسيدات:

فازت اللاعبة ملك خفاجي المصنفة الواحدة والثلاثون عالمياً من مصر، علي اللاعبة جورجيا أدرلي المصنفة الثالثة والعشرون عالمياً من إسكتلندا، بنتيجة 3-2 .وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11 / 11-9/ 1-11 / 11-5/ 14-12.

وتمكنت اللاعبة فريدة محمد، المصنفة السابعة عشرة عالمياً من مصر، من الفوز على مواطنتها اللاعبة روان عربي، المصنفة الثامنة عالمياً، بنتيجة 3-0. وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 12-10، 11-3، 11-6.

فازت اللاعبة جورجينا كينيدي المصنفة السابعة عالمياً من انجلترا، علي مواطنتها سارة جين بيري المصنفة الثانية والعشرون عالمياً، بنتيجة 3-0. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11 / 5-11 / 10-12.

كما فازت اللاعبة الماليزية سيفا سانغاري سوبرامانيام المصنفة الحادية عشر عالمياً على اللاعبة أيرا أزمان المصنفة الثلاثون من ماليزيا، بنتيجة 3-0. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4 ، 11-5 ، 11-3.

هذا وفازت اللاعبة سلمى هانى المصنفة الثالثة عشر عالمياً من مصر علي اللاعبة نيل كول المصنفة الثانية عشر عالمياً من ألمانيا ، بنتيجة 3-0. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11 / 8-11 / 9-11 .

وتمكنت المصرية سناء إبراهيم المصنفة الثامنة عشر عالمياً من مصر، من الفوز علي مواطنتها اللاعبة هنا رمضان المصنفة الثامنة والعشرون ، بنتيجة 3-2. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:13-11 / 5-11 / 5-11 /11-5 /11-5.

فازت اللاعبة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً من مصر، علي اللاعبة الإنجليزية ياسمين هوتون المصنفة السادسة عشر عالمياً، بنتيجة 3-1. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:4-11 / 3-11 / 12-10 / 5-11 .

كما فازت اللاعبة الأمريكية أوليفيا ويفر المصنفة الرابعة عالمياً علي اللاعبة المصرية منة حامد المصنفة السابعة والثلاثون عالمياً، بنتيجة 3-0. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3 /11-6/11-3.

فازت اللاعبة الماليزية ريتشل أرنولد المصنفة العشرون عالمياً علي اللاعبة المصرية زينة مكاوي المصنفة الخامسة والعشرون عالمياً، بنتيجة 3-2. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11 / 8-11/ 13-11/ 12- 10/ 5-11.

وتمكنت اللاعبة جويل كينج المصنفة التاسعة والأربعون عالمياً من نيوزيلندا، من الفوز علي اللاعبة الأمريكية أماندا صبحي المصنفة العاشرة عالميا، بنتيجة 3-2. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-16 / 16-14/ 12-10 / 4- 11/ 11-9.

فازت اللاعبة تين جيليس المصنفة السادسة عالمياً من ألمانيا، علي اللاعبة الإنجليزية كاتي ماليف المصنفة الثالثة والعشرون عالمياً، بنتيجة 3-1. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11 / 9-11/ 12-10 / 7- 11.

كما فازت اللاعبة أمينة عرفي المصنفة الخامسة عالمياً من مصر، علي اللاعبة جنى سويفى المصنفة 165 عالمياً من مصر، بنتيجة 3-0. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4 /11-4/11-1.

فازت اللاعبة الإنجليزية لوسي تروميل المصنفة السادسة والعشرون عالمياً علي اللاعبة المصرية بارب سامح المصنفة التسعون عالمياً، بنتيجة 3-0. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9 / 11-3/ 11-5.

وفازت اللاعبة اليابانية ساتومي واتانابي المصنفة التاسعة عالمياً علي اللاعبة توماتو هو من هونج كونج المصنفة السابعة والعشرون عالمياً، بنتيجة 3-0. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11 / 1-11/ 4-11.

وأخيراً، فازت اللاعبة نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً من مصر، علي مواطنتها فيروز أبو الخير المصنفة الرابعة عشر.