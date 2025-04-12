شادي محمد لمصراوي: "الأهلي أضاف للكرة النسائية.. ونركز للفوز "سكور" على بيراميدز"

كتبت-هند عواد:

تحدث شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عن الظهور الأول للفريق الأحمر في الدوري المصري وفرصته في صراع اللقب والمنافسة على كأس مصر.

ويظهر فريق السيدات بالنادي الأهلي للمرة الأولى تاريخيا، بعد قرار فيفا بضرورة وجود فريق نسائي لكرة القدم للحصول على الرخصة الدولية للأندية، وتمكن الأهلي في المشاركة الأولى له من المنافسة على اللقب، إذ أنه يحتل المركز الثاني خلف مسار المتصدر، كما أنه تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر.

شادي محمد يتحدث عن الفوز على البنك الأهلي

وقال شادي محمد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بعد فوز الأهلي على البنك بسداسية نظيفة: "الحمدلله رب العالمين احنا أول سنة والمجهود المبذول ضخم جدا وكبير، وما حدث في كرة القدم النسائية إنجاز كبير جدا نحترم كل الفرق، لكننا نسير في مسارنا ولا ننظر لأحد، نقدم كرة قدم محترفة ولدينا فريق يسعى طوال الوقت لتحقيق الانتصارات".

وأضاف: "ما قدمناه في أول 4 أشهر لنا كويس جدا، والمنافسة على الكأس والدوري مستمرة، ولاعبات الفريق لن يستسلمن بسهولة "تي شيرت الأهلي غالي"، اليوم المدرجات مليئة بالجماهير وهذا لم يحدث من قبل في الكرة النسائية، اسم النادي الأهلي يضيف للكرة النسائية، وأشكر الجماهير التي حضرت مبكرا لمساندة اللاعبات".

الظهور الأول للأهلي

شدد: "هذا العام ما حدث في كرة القدم النسائية شيء محترم، وسننافس لآخر نفس، الأهلي دخل كرة القدم النسائبة كبير ويضيف إلى اللعبة، "مكنش بيتذاع مباراتين أو ثلاثة في العام" اسم الأهلي أَضاف بشكل كبير، فرق بدأت معنا هذا الموسم وهناك فروق كبيرة جدا، فنيا وتنظيما وعلى مستوى الفريق الأهلي فارق".

وعن الاستعداد للموسم المقبل، قال: "لا نركز على الموسم المقبل، نركز حاليا على الموسم الحالي، مع اللاعبات والجهاز الفني وأن نستمر في الانتصارات والأهداف، وفي النهاية ما يريده الله سيكون، سنغلق صفحة مباراة اليوم والمباراة المقبلة ضد بيراميدز، نركز للفوز "بسكور" ونقلل فارق الأهداف".

واختتم شادي محمد: "مباراة مسار على ملعبنا وسنحاول تقديم نتيجة جيدة وأنا على المستوى الشخص أحترم هذا الفريق لأنه جيد جدا، وإذا كانت مباراتنا ضد مسار الحاسمة للفائز باللقب، اللاعبات على ملعبنا سيقدمن كل ما لديهن داخل النادي وإذا لم يحدث سنكون قدمنا خلال 4 أشهر كرة قدم جماعية، فريق محترم، انضم منه 7 لاعبات إلى منتخب مصر على مستوى الناشئات ومثلهن للمنتخب الأول في أول عام له".

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