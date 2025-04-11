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سداسية للأحمر وخماسية للأبيض.. نتائج الدوري المصري للسيدات اليوم

08:48 م الجمعة 11 أبريل 2025
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كتب - نهى خورشيد

انتهت اليوم الجمعة، منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري للسيدات.

وحققت سيدات الأهلى فوزاً على نظيراتهن في البنك الأهلي بسداسية دون رد، فيما فازت سيدات الزمالك على المعادي واليخت بنتيجة 5-0، في المباراة التي أقيمت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف.

وأسقطت سيدات مسار نظيراتهن في دجلة بثلاثية مقابل هدف، وجاءت نتائج باقي مباريات الجولة كالأتي:

مودرن سبورت 4-2 بيراميدز.

المقاولون العرب 3-1 زد.

ترتيب الدوري المصري الممتاز للسيدات

ويتصدر مسار حتى هذه اللحظة، منافسات الدوري المصري للسيدات برصيد 64 نقطة، يليه الأهلي برصيد 59 نقطة، أما في المركز الثالث فيأتي وادي دجلة برصيد 54 نقطة.

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الدوري المصري للسيدات سيدات الأهلى البنك الأهلي سيدات الزمالك سيدات مسار
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