مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
16:00

الجونة

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
21:00

اشبيلية

الدوري الألماني

فولفسبورج

- -
20:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

دوري السيدات.. مواجهتان قويتان ومنافسة زوجين

12:55 م الجمعة 11 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لولو وحبيبة عصام لاعبتي الأهلي من مباراة بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    حبيبة عصام من مباراة بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
  • عرض 7 صورة
    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
  • عرض 7 صورة
    أحمد عبد الرحيم مدرب مودرن سبورت وزوجته هايدي جابر لاعبة بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    أحمد عبد الرحيم مدرب مودرن سبورت وزوجته هايدي جابر لاعبة بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة السادسة من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات، اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.

وتشهد الجولة السادسة مواجهتين قويتين في حسم اللقب، إذ يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي ضيفا على البنك الأهلي، في الثالثة والنصف مساء اليوم، فيما يستضيف وادي دجلة نظيره مسار.

ويتصدر مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 61 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

منافسة زوجين في مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

تشهد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت، في الواحدة والنصف مساء اليوم في الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات، منافسة خاصة بين هايدي جابر لاعبة الأول وأحمد عبد الرحيم مدرب الثاني.

اقرأ أيضًا:

رسميا.. محمد صلاح يوقع عقدا جديدا مع ليفربول

بعد تجديد التعاقد.. 6 أرقام تاريخية تنتظر صلاح مع ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري السيدات الأهلي والبنك الأهلي بيراميدز ومودرن سبورت هايدي جابر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. والتعريفات الجديدة للمواصلات بجميع المحافظات
ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)