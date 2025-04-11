دوري السيدات.. مواجهتان قويتان ومنافسة زوجين

كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة السادسة من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات، اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.

وتشهد الجولة السادسة مواجهتين قويتين في حسم اللقب، إذ يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي ضيفا على البنك الأهلي، في الثالثة والنصف مساء اليوم، فيما يستضيف وادي دجلة نظيره مسار.

ويتصدر مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 61 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

منافسة زوجين في مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

تشهد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت، في الواحدة والنصف مساء اليوم في الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات، منافسة خاصة بين هايدي جابر لاعبة الأول وأحمد عبد الرحيم مدرب الثاني.

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