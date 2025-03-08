اتحاد الكرة يحتفل بيوم المرأة العالمي بهذه الطريقة

كتب - نهى خورشيد

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا بمناسبة يوم المرأة العالمي، أعرب فيه عن فخره واعتزازه بالدور البارز الذي تلعبه المرأة في مختلف مجالات كرة القدم المصرية.

وأكد الاتحاد، في بيانه، تقديره العميق لجهود اللاعبات، المدربات، الإداريات، والمحكمات، مشيرًا إلى أن مساهماتهن المستمرة تمثل عنصرًا أساسيًا في النجاحات التي تحققها الكرة المصرية.

كما شدد الاتحاد على التزامه بتقديم الدعم الكامل للمرأة في المجال الرياضي، تعزيزًا لدورها وتمكينها من تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر للسيدات لمواجهة نظيرته في غانا بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.